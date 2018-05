Agdenes

Fredag 5. mai arrangerte Agdenes pensjonistforening og Lensvik helselag aktivitetsdag ved Grønningen-parken i Lensvik. De to foreningene samarbeider med forskjellige aktiviteter, og det var det åttende året at det ble arrangert aktivitetsdag og hjertemarsj i Lensvik.

Dagen skjedde i regi av Nasjonalforeningen for folkehelse, som hvert år arrangerer Hjerteuke 30. april til 6. mai. En god anledning for folk til å bli kjent med sine lokallag.

I år sammenfalt Hjerteuka med «Hopp for hjertet». Fire klasser med til sammen 55 elever ved Lensvik skole deltok i hoppetaukonkurranse. «Hopp for hjertet» ble startet for ni år siden av Karen Abelvik, som leder i nasjonalforeningens lokallag i Sør-Trøndelag. Foruten Lensvik, deltok mange andre skoler.

Spreke damer fra Agdenes seniordans startet dagen med danseoppvisning. Dette ble ekstra populært for både publikum og skoleelever. Etter å ha sett på de første dansene, kastet elevene seg med i dansen, til stor glede for alle. Seniordanserne var dyktige læremestre og Zorbas dans ble stor suksess.

Skoleelevene var også invitert til å delta på hjertemarsjen med hjertequiz. Hjertemarsjen er en rundløype i Lensvik sentrum med ti poster med helserelaterte og lokale spørsmål. 75 deltagere gikk marsjen, og vafler og kake ble server til alle.