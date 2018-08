Agdenes

Danserne i Agdenes seniordans har startet sesongen. 30 danseglade damer møtte torsdag på første samling etter sommeren. Ringdans og pardans gikk lekende lett, så her er rytmene intakt. Og dansegleden er ikke vanskelig å se.

Men det er ikke bare dans, det sosiale med kaffepause er også viktig. Og at dans og trim er bra for kropp og sjel, vises på de spreke damene, ingen kan tro at noen av damene har rundet 80 år.