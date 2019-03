Barna flyttet til kommunehuset

Agdenes

Det var ikke noe problem for rådmann John Ola Selbekk i Agdenes og kollegene da Lensvik barnehage ble rammet av akutt husnød mandag.

Situasjonen var kritisk da lokalene til Lensvik barnehage måtte stenges på grunn av lekkasje mandag. Vannskader hadde ødelagt store deler av bygget. Det var ingen utvei. Barna måtte sendes hjem mandag. Tirsdag tok de ansatte planleggingsdag, noe som sto på planen, ikke minst for å konsolidere stillingen. Men det heter seg at der det er hjerterom er det husrom. Ordfører, rådmann, og de øvrige ansvarlige i Agdenes kommune var aldri i tvil. Barnehagen fikk flytte inn i ledige rom i kommunehuset, og onsdag 29. mars 2006 var over tretti barn installert i tidligere banklokaler i kommunehuset med de folkevalgtes aller helligste, kommunestyresalen, som soverom og spisesal.

Flyttesjau

— En fantastisk innsats og velvilje fra alle som jobber i kommuneadministrasjonen. Vi så mørkt på det hele da lokalene ved Åsmyra lignet en innsjø mandag morgen. Vi lurte på hvor lenge vi ble husløse. Onsdag hadde hele kommunehuset mobilisert for å hjelpe til med flytting. Anne Mare Grymyr Sterten og hennes kolleger har hjulpet oss, slik at barnehagen ble stengt bare den mandagen. Også foreldrene til barna har bare vært smil og velvilje mens det hele har stått på, sa Sissel Oddli i Lensvik barnehage.

Babysit

Sjelden hadde det vært så mye liv i kommunestyresalen i Agdenes som den onsdagen. Stolene var fulle av klær og utstyr. barnevogner sto spredt over hele salen, og latter og gråt i skjønn forening preget den politiske arena. I rommene hvor politikerne hadde gruppemøtene sine, ble det tirsdag installert elektroniske babysit, slik at de barnehageansatte kunne høre barna som lå og sov. Rådmann John Ola Selbekk forsikret for ordrens skyld at «avlyttingsutstyret» skulle demonteres før politikerne igjen skulle ha gruppemøter.

— Vi skal ikke ha kommunestyremøte før den 10. mai. Nå i første omgang blir barnehagen hos oss fram til påske. Så får vi se hvor langt de er kommet med reparasjoner på lokalene ved Åsmyra stadion, hvor barnehagen leier av Lensvik IL. Da barnehagen sto i akutt husnød var det helt naturlig for oss å åpne dørene. Vi har nok lokaler i kommunehuset, og ordføreren og jeg hjalp til å rydde i rommene hvor banken har flyttet ut, sa John Ola Selbekk.

Alle kommuneansatte ST møtte den onsdagen syntes det var ekstra trivelig å ha barnehagen under samme tak. Og om barna fikk si hva de mente om politikere og byråkrater og slikt, så kunne det nok hende at Agdenes kommune hadde fått en liten fjær i hatten fra sine yngste. Ikke bare slo de døra på vidt gap da de små ble husløse. Til høsten sto også en splitter ny barnehage klar for innflytting i Lensvik.