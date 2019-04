Agdenes

Inger-Lise Å. Ingdal fra Ingdal øvre i Agdenes mottok Tines sølvtine for melkeproduksjon. Hun er én av ti mottakere.

Ti mottakere av Tines sølvtine

Hun har levert feilfri melk i 15 år, og sier at det egentlig ikke er så vanskelig, så lenge man planlegger litt og har en sjekkliste å følge. Dette gjør også at de som er innom fjøset når hun er borte, kan klare å følge tankene i hodet hennes og gjøre som hun vanligvis gjør.

Hun sier videre at en god arbeidsdag starter med fuglekvitter og godt vær, før hun går i fjøset, steller og melker, fôrer, koser med kalver, planlegger hvilket beite de skal ut på, om de skal luftes om vinteren, etterfulgt av fliing og sjekking. Og dette holder hun på med hver dag frem til rundt halv syv på kvelden, da hun tar kveld fra fjøset. Hun tar også en runde før hun legger seg.

Ingdal sier at for å levere feilfri melk i 15 år, må man ha kontroll på egne rutiner og å se dyrene. Se om det er noen som kjenner på noe, om det er noe som ikke er som det skal. Klappe på og snakke med dem. Og så er selvfølgelig renhold viktig. Passe på at det er tørt og fint, at kalvene ligger tørt og trekkfritt, at de ikke står med våte føtter.

Hver dag måler Tine kvaliteten på melka fra norske melkeprodusenter. Den beste melka kategoriseres som «elitemelk». Bønder som klarer å levere elitemelk hver eneste dag i 15 år, hedres med Sølvtina. Elitemelk er den høyeste kvalitetsmerkingen norske melkebønder kan få for sin råvareleveranse, og nær 5 500 dager med god fjøsdrift må til for å kunne motta den eksklusive tina i sølv.