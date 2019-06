Ryddefeber da Prix inviterte til kjempedugnad

Agdenes

Nesten ett tonn søppel ble ryddet da Coop Prix Lensvik fikk med lokalmiljøet på en ryddesjau som del av den nasjonale ryddeaksjonen Coop rydder Norge.

Kunder og ansatte, liten og stor brettet opp ermene i dagene mellom 27. april til 5. mai. Målet var å rydde vekk så mye forsøpling som mulig. Resultatet ble 800 kilo innsamlet avfall. Hans Morten Evjen, butikksjef i Coop Prix Lensvik, er imponert over innsatsen.

— Ja, det må jeg si. Dette gikk over all forventning. Jeg vil kalle ryddeaksjonen en stor suksess, og det er takket være at fellesskapet har stått på sammen. Det er lett å gå forbi søppel der du ferdes og tenke at dette er noen andres ansvar, men dette viser hva vi kan klare når vi virkelig går inn for det, sier han.

Butikksjefen forteller at det var ekstra stor aktivitet på mandagen under ryddeuken.

— Hele Lensvik skole med barneskolen, ungdomsskolen, lærere og Lensvik barnehage stilte opp og ryddet plast og avfall hele dagen. Både barn og voksne fikk nok et litt annet forhold til hvor mye søppel som er i naturen, og denne ryddeaktiviteten var viktig for å bevisstgjøre folk på hva som skjer dersom man kaster fra seg ting i naturen. Lerøy Midnor stilte dessuten med partytelt. De grillet laks og annet snadder samt delte ut drikke til hele gjengen, noe vi er veldig takknemlige for, sier Evjen.

Felles ansvar

250 Coop-butikker over hele landet delte ut gratis ryddeutstyr under aksjonen. Samtidig ble det satt ut containere fra Norsk Gjenvinning ved samtlige av de deltakende butikkene. Hansker og sekker ble revet bort fra butikkene, og ifølge tall fra Norsk Gjenvinning ble over 80 tonn med søppel ryddet.

— Plastforsøpling er verdens raskest voksende miljøproblem. Det angår oss alle. Da er det fint å se at våre kunder, som også er våre medeiere, og naboer generelt vil stå sammen med oss for å ta ansvar. Det var kanskje et lite bidrag i den store sammenhengen – men viktig, sier Evjen.

Aksjonen ble arrangert i nært samarbeid med Norsk Gjenvinning, samt organisasjonen Hold Norge Rent og deres strandryddeaksjon.

Mindre plast

Målet for aksjonen, ved siden av oppryddingen, var å bidra til økt bevisstgjøring og forståelse for omfanget av problemet. Men ryddeaksjoner alene er ikke nok, det er bærekraftsansvarlig i Coop, Per Løberg Eriksen, klar på.

— Det viktigste tiltaket er å forebygge forsøpling. Vi jobber på flere fronter når det gjelder denne problemstillingen. Coop vedtok i fjor en ny emballasjestrategi, som vi jobber med daglig. Vi ønsker også å fjerne all unødvendig emballasje, og er allerede godt i gang. Blant annet gjennomgår vi 4 000 varelinjer på nordisk nivå. Samtidig er riktig emballasje viktig for å redusere matsvinn, men også her gjør vi tiltak, sier Løberg Eriksen.