Åpen dag på Frostad bygdatun

Agdenes

84 personer besøkte bygdetunet for å høre foredrag om folkene som bodde her og om deres hverdagsliv, og for å se de gamle bygningene på gårdstunet. Joar Tøndel fortalte om de eldste slektene fra Frostad og Astrid Nora Tøndel om de siste som bodde på Frostad. Leif Edvard Landrø leste fra dagbøkene til gårdbrukerne, der de hadde skrevet ned i detalj hvordan de lange arbeidsdagene deres var.

Omvisning i hus og driftsbygninger på Frostad syntes både unge og gamle var interessant. De gamle redskapene vekket minner til mange av de eldre besøkende.

På tunet ble det servert vafler og kaffe, og det ble en fin og sosial dag på Frostad.

Av Hjørdis Knutsen