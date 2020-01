ST beklager feil om Lian Trevare

Heim

Førstesideoppslaget i torsdagens ST handlet om at Lian Trevarefabrikk på Kyrksæterøra har sendt ut permitteringsvarsel til samtlige 80 ansatte i produksjonen.

Første del av overskrifta på førstesiden var slik: «Lian Trevarefabrikk kan bli nødt til å permittere samtlige 80 ansatte i produksjonen». Dette har avisa ikke noe grunnlag for å skrive, og det er også feil. Selv om 80 ansatte har mottatt permitteringsvarsel, så betyr ikke det at alle blir permittert. I og med at dette er et formelt varsel, er det også en mulighet for at det ikke blir iverksatt permitteringer i det hele tatt.

ST beklager at denne saken ble presentert på en feilaktig måte, og beklager også dersom det har ført til ubegrunnet bekymring hos ansatte og/eller andre.