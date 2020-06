Det ble en annerledes vår...

Heim

Slik beskriver avdeling Storebjørn selv situasjonen:

Til tross for ei usikker tid i møte etter koronastengt barnehage, har vi sammen klart å tilpasse oss den nye barnehagehverdagen.

På Storebjørn valgte vi å dele oss opp i ei inne-gruppe og ei ute-gruppe med bytte annenhver uke, for lettere å opprettholde smittevernrådene. Tiden har gått, og vi har høstet gode og positive erfaringer fra denne perioden, erfaringer som vi kommer til å ta med oss videre når vi går høsten i møte.

Det å være faste voksne, og alle ansatte i hele åpningstiden, har beriket dagene våre. Vi har kommet tettere på barna, observert mindre konflikter, kreativiteten har blomstret, nye oppdagelser og opplevelser er gjort.

Nå gleder vi oss til sommeravslutningen for førskolegruppa vår i Multihuset, slik at foreldrene skal få et lite innblikk fra barnehagehverdagen vår og de ulike miniprosjektene vi har arbeidet med denne perioden. Med sommerhilsen fra Storebjørn.