Familiens hus gir tettere samarbeid

Vi har konkludert med at flytting er en fordel for oss.

- Vi flyttet inn for 14 dager siden. Vi er på plass i Sodvin-bygget fordi vi skal få til Familiens hus her. For å få til dette, må vi ha flere enheter under samme tak. Helsestasjonen, barnevern og PPT blir grunnstammen. Barnevern flyttet inn i samme fase som oss, og PPT kommer senere. Her får vi et tett samarbeid med mange av våre samarbeidspartnere, sier enhetsleder ved helsestasjonen, Oddlaug Børseth Brekken.