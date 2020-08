«Overvåket» Ørakrysset

Heim

Som en del av Hemne kommunes IKT-plan, «eHemne», hadde HemneNett fått oppgaven med å gjøre kommunen synlig på nett. To webkameraer skulle vise kommunen «live» døgnet rundt, det ene i Øragata og det andre på Myrafjellet. Kameraet i Ørakrysset, som var festet på kraftlagsbygget, var under testing på HemneNetts hjemmesider. Her var det nå mulig å holde seg orientert om aktiviteten i krysset til enhver tid.

Fin utsikt

– Kommunen gav oss oppdraget fordi de ønsket å fronte bygda på en fin måte. Kameraene vil gi tilreisende et inntrykk av plassen. Dette skal fungere som reklame for turister, og gi et positivt inntrykk, sa daglig leder Jostein Folgerø i HemneNett.

Når testperioden var over, ville link til kameraet bli å finne på kommunens nettsider. Det var usikkert når kameraet på Myrafjellet ville være på plass.

– Dette kameraet blir dyrere, siden det skal stå ute og må tåle vær og vind. Vi har søkt kraftlaget om støtte til dette. Jeg tror et kamera på Myrafjellet vil bli enda bedre reklame, det vil gi en flott utsikt til sentrum og Rovatnet, sa Folgerø.

Et kamera i båthavna hadde også vært diskutert, men dette var ikke med i planene.

Ikke overvåkning

Webkameraer var blitt en vanlig måte å markedsføre seg på over internett, og flere kommuner hadde gjodt det samme som Hemne.

– Kameraene finnes overalt. De fleste større steder har webkameraer som viser fram et eller annet, sa Folgerø.

– Hvor går grensene mellom kameraovervåkning og denne typen bildevisning? lurte avisas reporter på.

– Så lenge personer som fanges opp av kameraet ikke lett kan identifiseres, er dette lovlig. I starten viste kameraet vårt litt for mye av fortauet nærmest kraftlaget, slik at folk kunne gjenkjennes. Derfor har vi nå justert kameraet noe millimeter, og fått det godkjent av datatilsynet, sa Folgerø.