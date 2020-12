Kristian Valen utlovet kattedusør

Heim

Saken hadde opprørt Valen og han ville gi pengene til den som «kunne snakke gjerningspersonen til fornuft». Politiet var heller lunkne til dusørtilbudet.

Ifølge NRK Trøndelag, hadde Kristian Valen lagt ut en melding på Facebook-siden sin der han først lovte 20 000, deretter 30 000 kroner, til den som kunne «banke» den som sto bak mishandlingen. I ettertid modererte han seg litt.

Makabert funn

— Jeg snakker om en irettesettelse. Jeg oppfordrer ikke til sivil ulydighet. Det jeg lover er å gi 30 000 kroner til den som vet hvem som har gjort det, og som oppsøker vedkommende og snakker ham til fornuft, sa Valen til NRK.

Katta ble funnet en mandag i november 2012 med en trepinne stukket gjennom kroppen. Den var naglet til bakken. Det var imidlertid uvisst om den allerede var død da den makabre gjerningen ble utført. Uansett sa både politiet og veterinærmyndighetene at det var totalt uakseptabelt.

Kjent gjerningsmann?

Valen fryktet at saken ville blitt henlagt uten en slik dusør – og på sikt langt ville fått langt mer alvorlige konsekvenser:

— Det går ikke an å drive dyremishandling på den måten der uten at det skjer noe. All forskning viser at hvis en starter med dyr i ung alder, går en videre til mennesker senere i livet, sa han videre til NRK.

Valen sa at han allerede hadde kommet i kontakt med noen som hevdet de visste hvem gjerningsmannen var. Han ville imidlertid ikke ut med navnet på verken den mulige dusørmottakeren eller gjerningsmannen.

Dusør ikke ønskelig

Politiet ble overrasket over utspillet fra komikeren.

— Dette var helt uventet, men vi kan se det fra to sider. Politiet kan for det første ikke nekte Kristian Valen å gi bort 30 000 kroner til en privatperson. For det andre kan det øke sjansen for at vi får oppklart saken, selv om det ikke er ønskelig at det må en dusør til for at det skal skje, sa lensmann Jostein Rindal til ST.

Katteeier Jonas Skinderhaug uttalte i ettertid at han var villig til å løse saken gjennom konfliktrådet om gjerningspersonen(e) ble tatt.