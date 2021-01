Klar med OL-bok - barn med kreft får enda mer penger

Heim

Om et par uker leverer Henrik Singsdal manus til boka «Et olympisk eventyr - veien fra tomhet og selvmedlidenhet til 273 461 kroner», et resultat av bragden han gjennomførte i fjor sommer. Historien om hvordan han bokstavelig talt gikk inn dette beløpet til Barnekreftforeninga på lokale fjelltopper i Heim og omegn kommer i midten av mars mellom to permer.