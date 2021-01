Heim

17-åringen fra Vinjeøra hadde sin egen tegneseriestripe i lokalavisa Søvesten i daværende Hemne kommune. Den het «Walk of Life» og handlet om kjæresteparet Marco og Vivian som hadde en heller uvanlig hverdag.

Eget album

Trond hadde levd med Marco og Vivian siden sommeren 2008. Han startet med å legge ut serien på nettserier.no, et nettsted der alle kunne legge ut serier de jobbet med og dermed fikk vist seg frem.

Han hadde deltatt på UKM med serien og var svært godt fornøyd med å få innpass i lokalavisa Søvesten. Det innebar at serien ble sett og lest. Sommeren 2010 kom det absolutte høydepunktet da han fikk trykket seriene i et eget album på 36 sider og i et opplag på 100.

Likte sauer

Noen av historiene rundt Marco og Vivian var hentet fra hans egen hverdag, men det meste var fiksjon. Sauene i serien skyldtes at han selv hadde en forkjærlighet for dyrene. Ellers var det meste fantasi og humor.

Trond hadde selvsagt sine egne favoritter innenfor tegneserieverdenen. Han var stor fan av Frode Øverlis «Pondus» og «Kollektivet» av Torbjørn Lien. Han fant også mye inspirasjon i TV-serier som «The Simpsons» og «South Park».

Mye jobb

Siden Trond begynte med «Walk of Life» sommeren 2008, hadde han utviklet seg mye som både tegner og historieforteller. Han medga at det var svært mye arbeid og at han noen ganger lurte på hvorfor han orket å holde på.

Saken var den at han syntes det var artig, og at han ønsket å utvikle seg videre og få vise frem det han laget, og der kunne STs Talentstipend på 10 000 kroner være til god hjelp …