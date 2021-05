Forsøkte klessnorrekord

Heim

— Vi starter med Hemnehallen og vil trekke snora minst fem kilometer, fortalte daværende festivalsjef Kathrine Øyasæter Hageskal.

Det var langs riksvei 680 fra Kyrksæterøra mot Vinjeørakrysset rekordforsøket skulle finne sted i juni 2008.

— Humorfestivalen går av stabelen fra 6. til 8. juni, men klessnora skal vi rigge opp dagen før festivalen starter. Først var målet å strekke snora helt fra Hemnehallen til Stormyra, en strekning på 13–14 kilometer. Skal vi få til det trenger vi mellom 6 500 og 7 000 klesplagg, forklarte festivalsjefen.

— Flere frivillige

Humoristene hadde dermed innsett at en klessnor helt til E39 kunne bli i lengste laget. Dermed prøvde de i første omgang å lage en snor på fem kilometer. Selv den ville ha behov for 2 500 plagg, og da hadde hvert plagg to meter å boltre seg på.

— Vi er i dialog med aktører som kanskje kan hjelpe oss med masseleveranse av klær, men vi håper først og fremst flere frivillige melder seg til å hjelpe til. Vi trenger folk både til å henge opp selve snora, og vi trenger klær til å henge på den. Til nå er vi omtrent 30 frivillige, men jeg håper mange flere tar kontakt med festivalkontoret, fortalte Kathrine Øyasæter Hageskal.

— En tradisjon

Dette var fjerde gang det ble arrangert humorfestival i Hemne, som hadde status som midtnorsk mesterskap i revy. Første gang var i 2002.

— Det har nærmest blitt en tradisjon at vi prøver å sette en ny verdensrekord under festivalen. I 2006 hadde vi verdens lengste rekebord på drøye 55 meter. Det gikk med 100 kilo reker og 40 kilo loff, og over 300 mennesker fikk en smakebit, sa Hageskal.

Festivalen hadde fått de nødvendige godkjenninger til å henge snora langs veien, men om værforholdene gjorde det slik at det ble fare for å få en underbukse mot frontruta, ville de justere planene.