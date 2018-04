Regnbuen blir barnehage igjen

Hemne

Formannskapet i Hemne er positiv til å ta i bruk Regnbuen barnehage til samme formål igjen. Den ble nedlagt i fjord da Jarlen Mottakssenter ble avviklet.

Bakgrunnen for saken er at det etter opptaket for barnehageåret 2018/19, viser seg at sju 1-åringer – tilsvarende 14 plasser – med rett til barnehageplass ikke fikk plass. Dermed måtte både bemanning og areal på plass.

Regnbuen er uendret siden nedleggelsen og fortsatt godkjent for barnehagedrift. Også huseier er positiv. Den vil bli underlagt Grøtnes barnehage, bare et par hundre meter unna.

Finansieringsbehovet for i år er på vel 2 millioner kroner (halvårseffekt) og vel 3,2 millioner for neste år. Da er økt foreldrebetaling hensyntatt.

Kommunestyret fatter endelig vedtak.