«Gratulerer med dagen» på 20 språk

Hemne

Samtlige elever og ansatte ved Sodin skole i Hemne markerte tradisjonen tro FN-dagen 24. oktober sist onsdag.

I år var det Hamsa Darwich fra Syria som holdt appellen. Hun går på voksenopplæring på Sodin, og har bodd i Hemne siden august.

Etter Darwich' appell, ble FN-flagget heist, og elever og ansatte tok så mikrofonen og gratulerte hverandre med dagen på sitt eget språk. Det vil si at «gratulerer med dagen» ble framført på ca. 20 forskjellige språk.

«En himmel full av stjerner» var dagens repertoar for allsangen, før seremonien ble avsluttet med at alle fikk et stykke FN-sjokoladekake. Utdelinga var det for øvrig tidligere ansatte ved skolen som sto for.