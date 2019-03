Spilte hele helga

Hemne

Det var LAN-party, må vite – den helga i året det kunne være ei utfordring å se forskjell på natt og dag. Da ST var innom tidlig på ettermiddagen dagen før, kunne Håvard Axelsen – en av de 11 i arrangementskomiteen i Nemean – fortelle at gardinene i Hemnehallen var åpnet for å slippe inn lys. Ellers risikerte deltakerne å bli døgnville!

— Vi har det bra her, sa trioen Roy Sundset, Børge Skogseth, og Aleksander Rundgreen (alle 18) fra Orkdal.

Helt rusfritt

De er faste deltakere når det er LAN både i Hemne og Meldal. Foruten mange typer dataspill, sto cola, osteloff, og boller på hovedmenyen.

— He-he. Kanskje ikke det sunneste kostholdet men det er praktisk og lettvint slik at vi får mest mulig tid til å spille. Men det er jo positivt at det er alkoholfritt arrangement, da!

Ja, veldig alkoholfritt.

Arrangøren hadde nulltoleranse for rus under LAN-et, og Håvard Axelsen fortalte at de var godt forberedt.

— Vi har et eget alkometer vi kan bruke dersom det er mistanke om at noen bruker alkohol. De som blir tatt blir kasta ut i den forstand at vi kontakter foreldrene og ber dem komme. Men vi har ikke brukt alkometeret ennå, og jeg tror ikke vi får bruk for det heller.

LAN-et i 2007 startet onsdag ettermiddag, og ble avsluttet søndag formiddag.