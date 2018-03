Årsmøte i Løkken pensjonistforening

Meldal

På årsmøtet i Løkken pensjonistforening 22. februar, ble Mildrid Nesheim nok en gang valgt som leder. Årsberetningen fortalte om et aktivt år for foreninga med tirsdagskaffe hver uke utenom sommerferien, medlemsmøter, og representasjon.

Den store begivenheten i 2017 var å få arrangere Regionmøte for Pensjonistforbundet i Sør-Trøndelag den 3. oktober. Pensjonistforeninger fra hele regionen var representert. Foreningene delte erfaringer med hverandre, og det viser seg at det er mange forskjellige måter å jobbe på. Representantene fra Pensjonistforbundet i Sør-Trøndelag var sentrale personer på programmet, og fortalte om arbeidet og programmet for fylkesforeninga framover. Det var også kulturelle innslag på møtet.

Løkken pensjonistforening har sitt eget hus, og de siste 2-3 åra har det vært investert mye penger og dugnadsarbeid for å oppgradere huset til en bedre standard. I huset er også to leiligheter som er utleid kontinuerlig.

Styret for Løkken pensjonistforening i 2018 består av leder Mildrid Nesheim, nestleder Jan Erik Mjøen, kasserer Rolf Inge Furuhaug, sekretær Asveig Steen, og styremedlemmene Åse Syrstad, John Richard Syrstad, og Magne Grøset. John Richard Syrstad er også leder i husstyret, og er ansvarlig for vedlikehold og oppgradering av huset, samt utvendig vedlikehold. Mye av dette er dugnadsprosjekter.

Asveig Steen (sekretær i Løkken Pensjonistforening)