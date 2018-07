På sommerferie i Meldal

Meldal

Oda Karoline Vaage

Å feriere i eget land blir stadig med populært, og et kjapt Google-søk på «campingferie i Norge» gir omtrent 96 000 treff. Jeg har tatt med meg en notisblokk og et kamera for å snakke med noen glade campinggjester på Frilsjøen camping.

Sommer, sol og camping

Ved Frilsjøen camping blir jeg møtt av spikertelt og campingbiler i massevis, men ingen mennesker. I et par sekunder tenker jeg at alle sammen har søkt dekning fra den stekende sola vi nordmenn ikke er så vant til, men så forstår jeg at jeg kommer litt sent på dagen. Det virker som mange campinggjester har trukket seg litt bort fra campingplassen, kanskje for å bade, handle eller gå en tur i skog og mark – det er jo tross alt høysesong for bærplukking – og det er nok mange som ønsker å ha nyplukkede bær til dessert i dag.

Selv om mange av gjestene ikke er til stede når jeg kommer kjørende, tar det heldigvis ikke lang tid før jeg møter Trine Lofgren Røstum, Geir Husby og deres skjønne datter Josefine Husby Lofgren fra Skaun.

Trives best i Norge

Trine har feriert på Frilsjøen camping siden hun var lita, og omtaler plassen som paradis på jord. De ønsker ikke å ha campingvogn og spikertelt noen andre plasser enn akkurat her. Datteren Josefine ligger i skyggeteltet sitt og smiler, det merkes at hun også synes det er herlig å være på ferie på campingplassen. Trine forteller at når været er så fint som det er nå, er de ikke i tvil om hvor de ønsker å være og at de godt kunne ha tilbrakt sommeren akkurat her. I denne omgangen skal de bare være to dager, men etter en kort ferietur til Sverige skal de tilbake til campingplassen for å nyte resten av sommeren.

På spørsmål om hvorfor de foretrekker å dra på campingferie istedenfor sydenferie, svarer Trine lattermildt at samboeren ikke er så glad i varme, så da passer ferie i Norge perfekt. Så legger hun til at det er supert å dra på campingferie når man har små barn som ikke har glede av fornøyelsesparker eller Syden.

Litt lenger borte står Ivar og kjæresten og maler rekkverket på terrassen sin. Ivar har feriert på Frilsjøen camping siden 2012, og er her så ofte som mulig. Med fullisolert bobil og nyoppusset «attåt-hytte» (spikertelt), kan han være her året rundt. Ivar drar helst på ferie i Norge, for som han sier:

«Sommera som de’ hær, slår alt. De’ e ingen land i verden som e så fin som Norge når de’ e finvær hær».

Og det har han rett i. Sola steker, fuglene kvitrer, humlene summer, fra vannet høres latter fra barn som bader, det er få biler som kjører forbi, det er rett og slett idyllisk. Ivar og kjæresten går ofte tur når de er her, både rundt Frilsjøen og i fjellene rundt vannet, da kobler de av og nyter tilværelsen.

Rett før jeg drar møter jeg på Turid Moene og bulldoggen Amy. De sitter på verandaen og nyter finværet. Turid kjøpte seg plass på Frilsjøen camping i 2013, og stortrives her. Hun forteller at hun kobler mer av på campingferie enn hun gjør på andre typer ferie, og for Amy er det ikke tvil om hvor hun vil være. Hun vil helst være så nærme nabohytta som mulig, for der har hun funnet seg en liten feriekjæreste.

Ferie for dem som vil slappe av

Uerfaren som jeg er når det kommer til campingferie, blir jeg nysgjerrig på hva det er som er så tiltrekkende med denne typen ferie. Det er kollektiv enighet blant campingjestene jeg snakker med at campingferie er ferie for dem som er glade i naturen og avslapping. Man har mulighet for å få alt på én plass; turgåing, bærplukking, fisking, grilling, bading, lek og avslapping. Selv når det ikke er en lekeplass tilknyttet campingplassen er muligheten for lek uendelig. Store gressflekker gir mulighet for leker som kubb, badminton, krokket og fotball. Med sola som varmer, barn som ler og fugler som kvitrer kan jeg godt forstå at det er lett å slappe av når man er her. Fjellufta er ren og når du føler at du er akkurat litt for varm, kommer en frisk bris for å kjøle deg ned.

En god sommersesong

Campingeier Andreas Kalstad forteller at sommersesongen har vært bra, og at han har full utleie på alle hyttene.

— Det har både vært mange fastboende og gjennomfarere i sommer, men de er ofte ute og farter midt på dagen, forteller Kalstad, som dermed bekrefter min teori om at jeg kom litt for sent på dagen.

Og Kalstad er rimelig fornøyd med sesongen.

— Flere som bare skulle ligge over en natt, har sovet over flere netter siden været har vært så bra. Jeg har også blitt fortalt av flere gjester at campingplassen er en perle de ikke visste om.