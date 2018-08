Til helgen kan du lære deg å svinge ljåen

Meldal

Den 18. og 19. august inviterer Urvatnets venner på slåttekurs og dugnad på den gamle innmarka ved Urvatnet. Gaute Dahl som eier og driver Urvassbua som et åpent turmål for allmennheten, forteller at slåttearbeidet vil pågå hele helgen og at selv en liten times bidrag er velkommen. I tillegg opplyser han om at det vil bli gitt en innføring i ljåslått lørdag og søndag.

Tone Røen, som er en av ildsjelene som stiller opp på dugnad gleder seg til helgen:

— Det blir morsomt, men mye arbeid å slå med ljå. Vi håper derfor at noen har en liten slåmaskin stående ubrukt på låven, og vil donere den til foreninga før helga.

Det er Asbjørn Barlaup ved Voll gård i Trondheim som vil holde slåttekursene. Han har mange års erfaring med skjøtsel av kulturlandskap, og vil vise hvordan man skal svinge ljåen, både langljå og stuttljå. I tillegg vil han gi en innføring i hvordan ljåbladene skal brynes. Deltagerne vil i praksis få oppleve skjøtsel av kulturlandskapet, og hvordan artsrike blomsterenger nyter godt av å bli slått.

Det vil bli tilbudt enkel servering som takk for hjelpen, og det er ingen påmelding.