Busstur «Trollheimen rundt»

Meldal

Litt duskregn dusja over de 40 turdeltakerne fra Løkken pensjonistforening som møtte på Løkken stasjon på morgenen 9. august.

Alle 40 gledet seg til turen som reiseleder Rolf Inge Furuhaug hadde planlagt. Mye arbeid var blitt lagt ned for å få den så bra som mulig.

Bussen, med den erfarne og behagelige sjåfør Osvald, satte kursen for Nerskogen og videre til Gjevilvasshytta som var første stopp. På vei over Nerskogen og forbi Skarvatnet, ble det en liten pause ved minnestøtta over den første bureiseren på nerskogen, Halvard Engelsjord. Flere hadde kunnskap om bureiserfamilien.

Bussen tok «snarveien» ned til Gjevilvassdalen, og videre innover den vakre fjell- og seterdalen til hytta hvor vafler og kaffe ventet på oss. Regnet og skodda var forsvunnet, og sola varmet godt. Daglig leder på hytta fortalte oss litt fra hyttas historie, spesielt fra tida da krigen kom, og om da TT etter hvert måtte utvide hytta. Etter noen år, løste dette seg ved at Tingstua på Syrstad i meldal endte som tilbygg på den gamle Sliperstua.

Neste etappe var Gråura ned til Gjøra og Trollheimsporten. Der var det gjort en avtale med Gjermund Svinsås som hadde sagt ja til å være guide innover mot Åmotan og Vangshaugen turisthytte. Svinsås har jobba og bodd i Sunndal kommune i 49 år, men er oppvokst på Løkken. Han er nå pensjonist og kjente igjen de fleste av busspassasjerene. Turen gikk så innover Grødalen langs elva, og noen kilometer inn i dalen, åpnet den vakre Åmotsdalen seg for oss.

Gjermund forklarte oss om husmannsplasser, setre, gårder, og naturlig nok om harde levekår i den karrige naturen. Små hus, mange unger, flere generasjoner …

Høydepunktet var likevel da reisefølget nådde Åmotan i Jenstadjuvet. Der møtes i alt syv vassdrag. elvene Linndøla, Reppa, Grøvu, og Svøu fosser ned i det stupbratte juvet. Med et fritt fall på 156 meter, er Svøufossen den mest imponerende. Fra et utsiktspunkt ved fossen, fikk vi se den komme nesten rett ut av berget, der den kaster seg utfor juvet. I andre årstider, som for eksempel under snøsmeltinga om våren, vil synet av elvene og fossene være et enda mer imponerende skue. Ut av Åmotan renner de samla elvene under navnet Grøvu ned til Driva ved Gjøra.

Videre fra Åmotan gikk kursen mot Vangshaugen turisthytte, 740 meter over havet. Der smakte det godt med rømmegrøt, spekemat, og kaffe i den trivelige stua. Etter middag gikk vi tilbake til bussen og kjørte tilbake gjennom dalen til Gjøra. gjermund fortalte også litt om de engelske laksefiskerne som kom til Gjøra og byde sine «lodger» der, noe som gav muligheter for litt inntekt til de som bodde fast på stedet.

På den videre turen nedover Sunndalen, fikk vi også litt kunnskap om de store fossene nedover dalen. Vinnufossen har for eksempel Norges høyeste fallhøyde, med sine 840 meter.

Det var en stor opplevelse å høre på alt Gjermund visste om områdene vi reiste gjennom. Han er en meget engasjert formidler. han gav oss inspirasjon til å oppsøke naturen i Sunndalen og Grødalen/Åmotan på egenhand.

Fra Sunndalsøra dro vi videre uten lokalguide med kurs for Rindal og Bolme pensjonat. God kaffe og nydelige småkaker avsluttet bussturen, og ved hjemkomst til Løkken, var klokka blitt rundt Dagsrevy-tid.