Lokalhistorie tema for Løkkentreffet

Meldal

Olav Ree, utflyttet Bjørnlibygg, holdt foredrag om utbygginga av Bjørnli mellom 1915 og 1920 som første del av Løkkentreffet i Bergmannskroa. Han fortalte en utbyggingshistorie som er sammenfiltret i historien om Orkla Grube-Aktiebolags satsing som gruveeiere på Løkken Verk. Selskapets hovedaksjonærer den gangen, Wallenberg-familien, hadde store planer for Bjørnli. De skulle bygge en by med minst 4000 mennesker, med skole for 300–500 unger, jernbanespor med 4-spors stasjon i bydelen Grana, sykehus, brannstasjon, idrettsanlegg, stort kulturhus og kapell.

Det er en spennende historie, som du får en fyldig beskrivelse av i boka til Olav Ree.

For deltakerne av Løkkentreffet passet temaet godt, for treffets deltakere har alle et forhold til Løkken, Brakkann, Bjørnli, Løvby, Jordhusmoen og Trongbakken.

Treffet er blitt en tradisjon med Furulunds Venner som arrangør. Det samler mellom 65 og 70 deltakere hvert år. Treffet benytter lokale krefter og virksomheter slik at det skal bli interessant å delta. I år hadde treffet fått en sponsor, og det var Meldal kommune som i forbindelse med kommunens 180 årsjubileum hilste treffet med 5000 kroner i støtte.

Arrangementskomiteen sier seg godt fornøyd med årets Løkkentreff og ønsker velkommen tilbake første lørdag i september 2019.