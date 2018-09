Meldal

— Fra vårt ståsted vil jeg si at festivalen ble vellykket fra A til Å. Det ble et fantastisk flott arrangement. Jeg har nesten ikke ord som beskriver det, slik jeg opplevde det. En slik stemning – så mye vennlighet. «Det va altså så trivele', at det koinna itj likar ha verre»!

Politisk støtte

Slik falt ordene da Meldals ordfører Arne L. Haugen skulle oppsummere Storåsfestivalen. Og han var ikke alene om denne oppfatningen i det politiske miljøet i Meldal. Opposisjonsleder Ivar Syrstad ga ordføreren full støtte:

— Ordføreren har et samlet politisk miljø i Meldal i ryggen når han har gått ut og brukt rosende ord om festivalen og dens betydning for kommunen vår. Samtidig som vi vil skryte av Storåsfestivalen, vil vi også gi honnør til ordføreren for den jobben han har gjort med å utnytte den markesføringsmuligheten som har ligget i dette.

Godt samarbeid

Sveinung Sundli og Erlend Mogård Larsen representerte Storåsvestivalen under møtet. Sundli åpnet med å komme med sterk ros av Meldal kommune:

—Det finnes vel ingen andre festivaler som har hatt et så godt samarbeid med fastivalkommunen som vi har hatt med Meldal. Vi har hatt det veldig artig underveis, og samarbeidet har slått politivt ut for begge parter.

Lovde godt

Erlend Mogård Larsen satte fingeren på det som i ettertid må regnes for en av fastivalens aller største suksessfaktorer:

— De fleste festivaler satser svært myt penger på headlinere for dermed å få et stort publikum. Dette var ikke tilfelle på Storås. Vi hadde riktignok noen store nasjonale navn, men jeg tror det først og fremst var stemningen og opplevensen som trakk folk til Heggøya den siste helga i juli. Alle de utrolig fornøyde publikummerne som forlot Storås, lover godt for framtida.

Nå hadde Trøndelag fått sin egen store festival, og den lå på Storås.