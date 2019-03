Gourmetaften ved Meldal vgs

Meldal

I dragsuget fra Michelin-stjerner til Credo og Fagn i Trondheim, inviterte videregåendeelevene ved Restaurant- og matfag i Meldal til gourmetaften denne uka.

Meldalelevene hadde invitert utvalgte elever fra 10. trinn i regionens ungdomsskoler til å være med på skolens kokkelag slik at de kunne få et innblikk i opplæringa som kokk og servitør. For å vise hva kokkelaget var god for, arrangerte de gourmetaften for foreldre og foresatte.

— Elevene våre har stått for all planlegging og gjennomføring av arrangementet. De har gjort en fantastisk jobb, sier en stolt fagleder Christine Linaae Aune.

— Dagen startet kl. 11.30 for elevene våre og elevene fra 10. trinn. Alle var med på tilberedningen av forrett, hovedrett og dessert. De fikk tildelt hvert sitt ansvarsområde. Og så kunne gjestene komme!

Arrangementet er et ledd i rekrutteringsprosjektet «Vi dekker til fest». De elevene som går siste del av ungdomsskolen og som er sikker på at de vil søke Restaurant og matfag i videregående opplæring, er invitert til å delta. Festkvelden markerer siste del av prosjektet.

Drahjelp gjennom prosessen har vært Opplæringskontoret for Hotell og restuantfag og Bårdshaug Herregård. Mellom de ulike rettene orienterte kjøkkensjef på Bårdshaug Herregård Linda Bjørgan om hvordan hotellet tar imot lærlingene sine. Øystein Kvåle fra Opplæringskontoret orienterte om utdanningsløpet og mulighetene for elevene som ønsker en karriere i denne bransjen.

— Etter arrangementet fikk vi bare gode tilbakemeldinger. Vi opplever også at søkningen til Restaurant og matfag har tatt seg opp i år sammenlignet med fjoråret. Og da har vi sikkert truffet med opplegget, sier faglærer Åshild Sveli.

— Konklusjon på arrangementet og rekrutteringsprosjektet «Vi dekker til fest» er: Kvelden ble veldig vellykket. Vi har økt søkingen på RM betraktelig siden i fjor, men vi har plass til enda flere, sier Christine Linaae Aune.