Oppklarte biltyveri uten politihjelp

Meldal

Hege Hoel, samboer Håvard Hoston, hennes sønner Kristian (da 19) og Thomas (da 16), samt Kristians kjæreste, forlot Norge 24. juni i år. De skulle tilbringe ei uke med sol og varme.

Ikke sett bilene

Da de kom hjem søndag ettermiddag 1. juli, manglet eldstesønnens Mazda 323 i gårdsplassen.

— Vi trodde det var søsteren min, som matet katta da vi var borte, som spøkte med oss, fortalte Hege.

Søsteren kunne imidlertid fortelle at hun ikke hadde sett bilen i løpet av besøkene sine. Og enda verre: Håvards Saab, som nå sto der den var parkert da familien reiste bort, hadde hun heller ikke sett i løpet av uka.

Naboen kunne fortelle at Saaben kom hjem tidlig om morgenen samme dag som de fem kom hjem fra ferie.

— Han sa også at ingen av bilene hadde stått i gårdsplassen i løpet av uka vi var i Tyrka, fortalte den da 39 år gamle kvinnen.

Etterlyst på Facebook

Uansett: Én bil var fortsatt vekk. Politiet i Meldal ble varslet. samtidig etterlyste familien bilen på Facebook. Og etter kort tid kom det svar.

— Noen hadde lagt ut bilde av en krasjet bil, og de mente dette kunne være Kristians bil, fortalte Hege.

Og for å gjøre en lang historie kort: I løpet av fem–seks timer hadde de oppklart hvem som hadde tatt bilen og vært med på kjøreturen.

Lensmann Brynjar Einum ble holdt orientert underveis.

Det viste seg at det var fire personer med; to jenter på 16 år og to gutter på 18 år. Ei av jentene la også ut bildet av den ødelagte bilen, med fronten og registreringsnummeret godt synlig, på sin egen blogg. Da var det ingen tvil lenger.

Bilen var krasjet ikke langt unna Elverum. Den ble kondemnert og er blitt en forsikringssak. hva biltyvene skulle med Saaben, som de leverte tilbake med skader på blant annet bremsesystemet og det elektriske anlegget, vites ikke.

Stakk til Oslo

— Den ene gutten er en kjenning av vår familie – kompis av våryngste sønn. Han hadde tydeligvis fått med seg koden inn til huset vårt, slik at de kunne hente bilnøkler, fortalte Hege.

Hovedmannen i saken stakk til Oslo-området før politiet fikk tak i ham. Løkken-familien fikk så beskjed om at han var i dalføret igjen. Politiet ble varslet, men da artikkelen sto på trykk, hadde ikke 18-åringen vært inne til avhør.

— Jeg synes politiet kunne gjort mer for å få tak i ham. Blant annet lurte han lensmannen for få dager siden ved Narvesen-kiosken på Løkken og kom seg unna igjen, sa Hege.

PS: Ironisk nok passerte Heges far Elverum i bobil da Kristians Mazda sto ødelagt i veikanten. Han ringte Syden-folket og fleipet om at Kristians bil var krasjet.