Meldal

Løkken Pensjonistforening arrangerer Jerry Lee Lewis-show på Løkken, i samarbeid med Den kulturelle spaserstokk-komiteen i Meldal.

Mannen som satte pianoet i front i rock & roll-musikken er kjent som både en intens og eksentrisk person og artist. Både rumpe, føtter og parafin ble brukt til å traktere pianoet da han slo igjennom på 1950-tallet.

Mange godt voksne husker elleville og superrytmiske Jerry Lee Lewis; mannen var et fyrverkeri på scenen. Han fikk tilnavnet «The Killer» fordi det ble påstått at han «drepte» ethvert flygel han kom i kontakt med. Både morsomme historier og skandaler fulgte i kjølvannet av suksessen. Jerry Lee Lewis har stort sett sluttet å opptre (han er 84 år!), men musikken lever videre. Hvem husker ikke «Great Balls of Fire» og «A Whole Lotta Shakin’ Goin’ On»?

Daniel Trustrup Røssing på piano, Kjartan Edvardsen på gitar og Markus Wisth Edvardsen på trommer, presenterer Lewis' største hits ispedd historier om opp- og nedturer gjennom den mer enn 60 år lange karrieren til «rockens første store villmann».

Konserten kan du oppleve i Løkken Pensjonisthus 18. november. Dette blir en lunsjkonsert der serveringen er inkludert i billetten.