Orkdal

Da fotografen satt og spiste middag her forleden, kom disse spankulerende ut i gata.

Fotografen gjorde som enhver person som sitter ved middagsbordet med familien gjør, og lot kniv og gaffel være kniv og gaffel, løp ned trappa, henta kameraet, og løp opp igjen, med et håp om at majestetene fortsatt sto utenfor.

— Det gjorde de heldigvis, forteller fotografen til ST.

— Det var bare å sette i gang og knipse i vei, og blant noen og åtti bilder, dukket disse opp. Jeg likte spesielt da den ene av de to elgene så ut til å stille seg til og posere for meg mens jeg fotograferte. Det ble et godt bilde. Og at de forstyrret meg i middagen, var vel bare karma for at jeg forstyrret en av dem, eller en artsfrende, i middagen da jeg kom hjem fra jobb litt tidligere på dagen.

Fotografen er alt i alt fornøyd, og håper å se mer elg i gatene i tiden fremover.

— Når det er så mye sne, trekker de vel ned fra skogen, og det skaper gode fotomotiv for folk. Selv om jeg er litt smånervøs for å slippe ut katten min, når slike storheter tråkker rundt i gatene, avslutter fotografen.