Elgulf på middagsbesøk

Orkdal

For andre mandag på rad, har fotografen av disse bildene fått majestetsbesøk under middagen. Om det er lukten av svinekjøtt, erter, eller poteter som lokker dyret ned i boligområdene, eller om det er all sneen og dårlig med næring lenger opp i skogen, vet vi ikke, men dette kongelige dyret kom i alle fall på middagsbesøk.

— Det var akkurat som forrige mandag. Jeg satt og spiste middag, da jeg plutselig ble oppmerksom på (det jeg trodde var) en stor elg mellom nabohusene. Jeg løp igjen ut av kjøkkenet, tok en kraftskrens ved trappa, jóg ned trappa, henta kameraet, og var oppe igjen på null komma svisj, klar for å forevige nok et middagsbesøk, forteller den ivrige fotografen til ST.

— Da jeg kom tilbake til kjøkkenet med klargjort kamera i den ene handen og puls på hundre og jeg vet ikke hva, sto elgen pent og pyntelig i oppkjørselen og stirret på meg. Jeg gikk ut på verandaen mens jeg hyperventilerte etter sprinten, og var av den grunn noget ustødig på handen, men det ble da bilder. Ikke da den sto og poserte, vel å merke. De ble for uklare, så jeg fikk nøye meg med et blinkskudd, samt et hvor «Elgulf» – ja, det er det jeg døpte æljen i gjerningsøyeblikket – snur seg og ser på meg.

— Jeg hører fortsatt stemmen i hodet … «Really, dude? Really?». Hvorfor den kom ut som engelsk, vet jeg ikke. De er kanskje mer rojale av seg enn vi tror.

Men det ble i alle fall to helt brukbare bilder fra fotografen oppi Hovsbakkan, og det skal vi ikke kimse ad.