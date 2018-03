Front mot front på Geita

Orkdal

Det var vanskelige kjøreforhold flere steder i fylket mandag morgen, og politiet har hatt en travel morgen med flere ulykker.

Like før klokka 7 kolliderte to kjøretøy front mot front på fv 710 ved Geita i Orkdal. Politiet meldte på twitter at nødetatene rykket ut, at det var en god del materielle skader, men ingen personskader.

Like etterpå gikk situasjonen fra vondt til verre da et vogntog sakset like ved kollisjonsstedet. Hele vegen ble sperret fra klokka 07.05, i påvente av at en tungberger skal løse opp i floka.

Vegen er ifølge Statens Vegvesen like før klokka ni fortsatt stengt.