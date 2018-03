Ny butikk åpnet på Amfi

Orkdal

Onsdag 28. mars åpnet butikken Normal på Amfi Orkanger, i lokalet i første etasje der Jernia tidligere holdt til.

- Vi gleder oss veldig til Normal åpner på senteret her. Det har jeg veldig tro på. Det er et konsept som har slått an i Norge, og det tror jeg det vil gjøre på Orkanger også, sa senterleder Eva Johansen for ei tid tilbake.

Normal er en dansk kjede som åpnet sin første butikk i Silkeborg i Danmark i april i 2003. I dag er de over 80 butikker i Danmark. Den første butikken i Norge ble åpnet i juni 2017.

Normal er en kjede med butikker som selger "helt normale varer til unormale priser". Eksempler er Ajax til rengjøring, Gillette barberingsutstyr, hårpleie fra L´Oreal og makeup fra Maybelline.

Butikken blir av enkelte sammenlignet som en krysning mellom Nille og Europris.