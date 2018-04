ST-bygget: Avgjort etter laaangt gruppemøte

Orkdal

Kommunestyret i Orkdal har med 19 med 15 stemmer fattet et vedtak som innebærer at Primahus går videre med planene for nytt bygg på ST-tomta. Det var Rasmus Skålholt som på vegne av Senterpartiet fremmet forslaget som ble vedtatt.

Vedtaket innebærer at det tillates et bygg med maksimalt fire etasjer, der øverste etasje er loft (har skråtak). Når det gjelder arkitektonisk uttrykk, heter det i vedtaket at det i hovedsak skal være saltak med møneretning langs Orkdalsveien.

Mindretallet på 15 (Ap, SV og Småbylista) stemte for rådmannens forslag om å tillate maksimalt tre etasjer.

Gruppemøter

I debatten kom det fram at flere representanter i flertallsgruppa var i tvil om hvordan de ville stemme, og Venstre ba om gruppemøte.

Opposisjonen gjorde unna sitt gruppemøte på ti sekunder, mens flertallsgruppa diskuterte inne i kinosalen i om lag en halvtime.

- Dette er en vanskelig sak for flere av oss, sa Lavrans Skuterud (V) til ST umiddelbart etter gruppemøtet.

Avstemninga viste imidlertid at ordfører Oddbjørn Bang også denne gangen hadde greid å samle troppene, og hele gruppa stemte samlet for forslaget som betyr at et nytt ST-bygg kan få maksimalt fire etasjer.

