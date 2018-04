Må finne bedre løsninger

Orkdal

Trafikksikkerhetsutvalget i Orkdal har kommet med en uttalelse om skoleskyssen på ytre Geitastranda.

- Dette har vært et tilbakevendende tema det siste året. Det har kommet henvendelser fra foreldre både på Geita og i Bjørnbet med ønske om en sikrere skoleskyss på morgenen. Årsaken er at skolebarna har stått og ventet på bussen inntil fylkesvei 710 i 80-sone, heter det i uttalelsen.

Sterkt kritisk

Politikerne mener den igangsatte løsninga gir et dårligere tilbud for ungene på Kjøra.

- Her må barna nå bli med på en ekstra rundtur om morgenen. I tillegg er foreldrene sterkt kritisk til sikkerheten ved å la barna bli med på en busstur som innebærer at bussen kjører til Ingdalen for å snu. Her pekes det på Ingdalsbakkene som en ulykkesbelastet strekning. Det stilles også spørsmål til om sikkerheten ved å snu i valgt kryss gir bedre sikkerhet enn å snu ved Bjørnbet.

- Uaktuelt

I uttalelsen kommer trafikksikkerhetsutvalget også inn på skoleskyssen for barn fra Haugnes og Husdalen. Når det gjelder Haugnes, har foreldre signalisert at det er uaktuelt for dem å sende ungene på rundtur til Ingdalen.

- Vi kan heller ikke se bort fra at det kommer flere henvendelser fra andre steder på Geitastranda som ytterligere kompliserer dette, skriver utvalget.

Kartlegging

Trafikksikkerhetsutvalget ønsker derfor at kommunen foretar ei kartlegging av behov og utfordringer for skoleskyssen for hele Geitastranda.

- Ut fra denne kartlegginga må det, sammen med FAU ved Gjølme skole, legges en plan med nye løsninger for neste skoleår. Det må bestrebes en så trygg skolevei som mulig fra hjemmet og fram til skolen med så små transportbelastninger som mulig for den enkelte elev, heter det i uttalelsen.