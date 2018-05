Unge søppelplukkere

Orkdal

Torsdag 3. mai var syvende trinn ved Grøtte skole ute og plukket søppel.

— Vi plukket fra skolen, ned mot Orklaparken, og helt ned til grusbanen, forteller Berit Westrum Johansen til ST.

Ifølge Johansen gjorde elevene en kjempeinnsats, og kunne fortelle om funn av mye rart. Blant annet fant de to bilbatteri, gamle dekk, to rustne sykler, en ødelagt telefon, mange snusbokser, fire Buddha-figurer, et speil, masse plast, isopor, en ødelagt presenning, brus- og ølbokser, glassflasker, og diverse papirrask.

Fra Hamos hadde elevene på forhand fått sekker til å samle bosset i, og de tilbød seg også å hente bosset for dem.

— For en service, takk til Hamos, sier Westrum Johansen videre.

— Aldri før har jeg opplevd elever som har vært så ivrige til å plukke søppel. Det skyldes nok det store fokuset på søppel i media, samt at elevene har arbeidet med dette temaet på skolen i flere fag. Tusen takk for innsatsen til gutter og jenter på syvende trinn, dere er helt fantastiske, avslutter Berit Westrum Johansen.