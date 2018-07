Tegning, form, og farve

Orkdal

— Her om dagen tatoverte jeg to damer som var i 60-årene. Etterpå dro de til Domus for å kjøpe seg T-skjorter. Så stolte var de, fortalte kunstneren Jan Arild Hagen på Fannrem.

Jans Tatoo sto på det på døra, og ST var hjemme hos Hagen, han som tatoverte orkdalinger og enda flere, men det hang ikke bare motiver for tatoveringer på veggene. Det hang også bilder av amerikanske biler, samt tegninger. Mange tegninger. Og alt var Hagen sitt, fordi alt dette var en lidenskap, og hadde en sammenheng.

Tegnet og tegnet

— Jeg begynte å tegne da jeg var bare tre-fire år gammel. De voksne rundt meg mente at hvis de åpnet hodet mitt, så lignet hjernen min på ei folkevogn. Jeg var så glad i å tegne biler.

Og tegning fortsatte Jan Arild med. I barneåra, ungdomsåra, og den dag i dag (da intervjuet sto på trykk, 45 år etter at han ble født). Han mente det var en rød tråd mellom interessene hans. Tegningene, som startet med biler, amcar-interessen, og tatovering.

— En rød tråd fordi veldig mange innenfor amcar-miljøet vil ha tatoveringer. Jeg har amerikansk bil sjøl, også, en Chevrolet. for noen år siden tenkte jeg å kvitte meg med amerikanske biler, men nå har jeg den sjuende.

Også på biler hadde Jan Arild begynt med form og farve. Såkalt motivlakkering på biler i en egnet hall som han hadde fått leid.

Videreutvikling

Tatovering ble en videreutvikling av tegneinteressen til kunstneren på Fannrem. Interessen strakte seg så langt at Jan Arild hadde tegneserier både i Melhusbladet (nå Trønderbladet) og i flere tidsskrift der biler var tema.

— Kombinasjonen mellom tegning, tatovering, og motivlakkering var utrolig fin. Det ene utviklet det andre og det tredje. Mens jeg tatoverer dukker det opp ideer som kan brukes i tegninger, fortalte han.

— Hvilke motiv liker du helst å tatovere? lurte avisas utskremte på.

— Jeg tatoverer sjølsagt alt, og i dag er det mange som ønsker seg roser, delfiner, eller såkalt tribal. Tribal er border som mange unge mennesker vil ha. Men jeg synes det er ekstra spennende når folk vil ha motiv ut fra egne ideer. Da tegner jeg forslag til hvordan motivet skal være ut fra ønskene deres. Den største utfordringa er å lage personlige motiv for folk, motiv som ingen andre har.