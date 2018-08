Etterlengtede blomsterbilder

Orkdal

Fotografen hadde lenge ønsket å ta disse bildene. Han har vært glad i prestekrager (eller prestekraver som han så oftest har lyst til å skrive, man merker riksmålsfantasten på ham, men vi holder det ikke mot ham).

— Jeg håpet at de ville være mer lukket, men det er vel fortsatt for lyst her i Trøndelag, forteller han til avisa.

Selv ble fotografen ganske fornøyd med bildet han plukket ut, og han er svak for både farveversjonen og sorthvittversjonen.

— Selvfølgelig er det alltid ting man kan plukke på, forteller fotografen videre, og prøver å fiske etter litt bildekritikk. Det får være opp til noen andre.