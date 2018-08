Dette huset vil kommunen selge

Orkdal

Orkdal kommune har i løpet av 2016 og 2017 oppført 51 nye leiligheter i egen regi. Dette gir muligheter til å si opp leieavtaler med private utleiere.

Kommunen ønsker også å kvitte seg med boliger som har vedlikeholdsetterslep av betydelig grad, og som det ikke er lønnsomt å utføre oppgradering på.

Dette gjelder blant annet eiendommen i John Kolbanussens gate på Nerøra på Orkanger. Dette er like overfor Hermetikken. Her står det i dag et bolighus som rommer tre leiligheter, samt en garasje. Leilighetene benyttes som kommunale boliger.

I kommunestyret onsdag denne uka legges det fram forslag om å selge denne eiendommen, som er 1128 kvadrat.