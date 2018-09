Satset på uteliv og mat

Orkdal

Hovedsatsinga skulle bli matservering, med Orkdals natteliv som supplement. Stedet het Grillrestaurant Bårdshaug, populært kalt GB, og åpnet for publikum 15. oktober – i alle fall om alt gikk etter planen. Torsdag 14. ble nemlig bevillingssøknadene behandlet i kommunestyret, og Terje Kvernberg og Tore Ølsholm regnet med det skulle gå i orden, til tross for store protester blant naboene da Bårdshaug Bar fikk innvilget skjenkesøknaden.

— Vi har stor tro på at vi skal få til dette. Det er i alle fall ingen tvil om at Orkdal har behov for et sted som dette, sa daglig leder Ølsholm.

Bårdshaug Bar stoppet drifta i mars, og stedet hadde stått tomt siden den gang.

À la Karjolen + mat

— Vi føler vi er såpass gode på det vi kan at vi skal få til dette. hvis vi ikke tror på oss selv, kan vi bare avslutte først som sist, sa Kvernberg og Ølsholm, som ikke var klar over naboenes tidligere innvendinger mot stedet før ST fortalte dem om det.

— Vi ønsker å etablere et sted à la daværende Karjolen på Autopark. bare at vi satser mest på mat, og har helge- og kveldstilbudet mer som et supplement, sa Ølsberg – faglært kokk ved royal garden i Trondheim. Terje Kvernberg hadde på sin side lang erfaring fra matbransjen, og var kjent fra blant annet Buvik kafé, i tillegg til serveringssteder både på Melhus og i Klæbu.

Kvernberg og Ølsholm, som eide stedet sammen, ville skape 8–10 årsverk gjennom etableringa, årsverk som i sin helhet ble hentet lokalt.

Pizza og biff

I matveien var det et stort spekter.

— Her får du alt fra pizza til biff. Og det har ingenting å si om du er i dress eller i arbeidsantrekk. Vi skal være folkelige både i stil og på pris, avsluttet de.