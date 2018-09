Trosset enveiskjøringa

Orkdal

I september 1999 var det ombygging ved Tverradkomsten, og dette skapte en del trafikale problemer på Orkanger.

I forbindelse med anleggsarbeid, spurte enkelte om orkdalingene noensinne hadde lært seg skiltene i trafikken.

At Orkedalsvegen var stengt ved Stavelibygget, hadde nok de fleste fått med seg. Men reguleringa av trafikken sør- og nordover ved omkjøring, gikk slett ikke etter regelverket. Mange bilister trosset enveiskjørt i krysset Orkedalsvegen og Graastensgate ved Stavelibygget, og skapte dermed skikkelig kaos. Vegen var smal, krysset uoversiktlig, og området mye brukt av både skoleelever og eldre.

Skiltinga ble foretatt mandagen uka før, og mange beboere langs de trafikkbelastede boligvegene, syntes arbeidet til kommunen gikk seint. Oppsynsmann Johan Grønvoll i Orkdal kommune, opplyste at arbeidet var beregnet å ta en måneds tid. Grønvoll presiserte at all skilting var ordnet, både tilkjøring til post og bank. Hvis trafikantene fulgte skiltene, skulle det altså ikke oppstå altfor store problem.

Trafikkreguleringa nord og sør i Orkedalsvegen var altså skiltet med avkjøring ved ST-bygget og ned O.J. Røhmesmos vei, langs Geilan, og sør til Tverradkomsten. Trafikk fra sør hadde avkjøring ved Graastensgate.

Ombygginga ved Tverradkomsten ville altså var noen uker til. Beboerne i området anmodet ST om å be bilistene ta hensyn. Og ikke minst. Respektere skilting for omkjøring!