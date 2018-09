Arsenal fremfor huskjøp

Orkdal

Og det angret han ikke et sekund på. Full uttelling, kalte han det aller første møtet med sine store helter.

— Det er stort å komme så tett innpå de jeg forguder aller mest her i verden, fortalte 28-åringen, som på ingen måte skjemtes over at han fortsatt var en autografjeger.

Kan ikke vaske meg!

I går sto signaturen til Thierry Henry, Robert Pires, Kolo Toure, og Edu i den medbrakte Arsenal-boka. Og da han våkent fikk øye på sjefen sjøl, Arsène Wenger, fremme i bussen, gikk han like godt bort ønsket lykke til.

— Jeg tok Wenger i handa. Jeg sa «good luck» og «crush them»! Jeg kan bare ikke vaske høyrehånda mer nå.

For da Lerkendal skulle være arena for en av 2004s største begivenheter på norsk jorder den samme kvelden – Rosenborg mot Arsenal, var det også en betydelig andel som heiet på bortelaget.

Lekte journalist

Gridseth, ihuga Arsenal-fan siden 1986, tok «en spansk en» da klokka nærmet seg 18:35 og Arsenal-ankomst. Da pressen fikk velsignelse til å passere den bokstavelige jernringen utenfor Terminal B, hoppet like godt Gridseth etter. Ingen stoppet ham.

Og da stjernegalleriet gikk spissrotgang mellom drøye 100 oppmøtte fans på den ene siden, og pressen på den andre, forsynte orkdalingen seg bare. De fleste spillerne passerte rett inn i bussen uten å veksle et ord med noen, men fire autografer mente Geir var god butikk.

— Jeg hadde aldri trodd det. da vi ble henvist til en plass bak gjerdet, var jeg skeptisk. Og jeg kunne jo ikke bare begynne å hive unna småungene! Så tenkte jeg, skitt au, jeg blir bare stoppa hvis jeg leker journalist noen minutter. Og det gikk, fortalte han begeistret.

Ikke husløs

– Min største opplevelse var 3. mai i 1998, da Arsenal sikret seriemesterskapet med 4–0 mot Everton. Jeg satt på Baksia Pub og grein. Det var da ei serveringsdame kom bort og spurte hvorfor, fortalte Gridseth.

— Og nå er du husløs på grunn av Arsenal?

— Nei da, forloveden Elisabeth og jeg hadde planlagt å gå på visning i kveld. men så er hun så utrolig grei at hun skjønte jeg heller ville til Værnes. Slik ble det en uforglemmelig opplevelse, avsluttet Geir Gridseth fra Gjølme.