Orkdal

Den internasjonale eldredagen 1. oktober ble markert med stor fest i Orkdal samfunnshus med 140 gjester til bords.

Tradisjonen tro

Her ble det tradisjonen tro servert soddsuppe, kaffe og kaker. Blant dem som var med og bisto med servering og mat, var elever fra Torshus folkehøyskole og Meldal videregående skole. Det trakk ned gjennomsnittsalderen i salen.

Enestående gjeng

- Seniorkoret åpnet med sang under ledelse av Solveig Metlid. De er en enestående gjeng i forhold til sin høye alder, sier Kari Snøsen som var frivillig hjelper på festen.

Ingen eldredag uten tale ved ordføreren. I år var det ordfører Oddbjørn Bang som sto for kveldens tale der han fortalte om helsesituasjonen i kommunen. Tidligere ordfører Arne Grønset delte for sin del gode historie fra oppveksten i Orkdal fra den tida han vokste opp. Han var født i 1941.

Sjøla, alias Aashild Grønning, var også hjertelig til stede etter noen års pause fra scenen. På sitt frimodige vis tok hun for seg situasjonen i verden fra sitt ståsted og på sin munnrappe måte.

Musikken var det Snaustrinda spelemannslag som sørget for, og da var det heller ikke fritt for at enkelte ble fristet til en svingom.

I godt lag

Eldredagen i Orkdal blir arrangert av de tre pensjonistforeningene i kommunen samt Orkdal eldreråd og Den kulturelle spaserstokken.

- Det er veldig viktig med Den kulturelle spaserstokken som sikrer større midler til arrangementet, sier Kari Snøsen som bestemt mener at denne dagen er en viktig dag for mange å komme sammen og kose seg.

- Å komme sammen og ha ei god opplevelse, er fint for alle, sier Snøsen som hadde inntrykk av at gode hente- og bringetjenester gjorde dørstokkmila lettere for mange slik at langt flere fikk en fin dag i godt lag.