Mandag bestemmer de om de stiller til valg i Orkland

Orkdal

Mandag kveld blir det avgjort om Småbylista stiller til valg neste høst. Det har allerede vært avholdt et møte, der det var interesse for å videreføre lista inn i Orkland. Men den endelige avgjørelsen blir altså tatt mandag kveld.

Én ting som aktualiserer ei videreføring, er Marit Mjøen og Knut Even Wormdals utmelding av Ap tidligere i år. En viktig årsak til at de forlot partiet, var at de følte sentrumsutviklinga ble nedprioritert hos Orkdal Ap.

Nettopp sentrumsutvikling er Småbylistas kjernesak, og det kan være et stort potensial for et parti/liste som har dette som satsingsområde når man går inn i Orkland.