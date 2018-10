Vokser mer enn på mange år

Orkdal

Tallene for andre halvår viser at Orkdal kommune opplever en vekst man må mer enn ti år tilbake for å finne maken til.

Mens kommunen i fjor økte innbyggertallet med 62 personer totalt for året, har kommunen fått dobbelt så mange nye innbyggere bare i løpet av første halvår i 2018. Orkdal kommune har per i dag 12 055 innbyggere, og økninga har ligget på rundt 60 i både første og andre kvartal i år.

- Vi må tilbake til midten av 2000-tallet for å finne en like god folkevekst, sier orkdalsrådmann Svein Henry Berdal.

Dette er tallene for de andre orklandkommunene:

Meldal: 3928

Agdenes: 1678

Snillfjord: 986

Når det gjelder Snillfjords befolkning, skal 48 prosent med i Orkland. Den øvrige befolkninga i Snillfjord havner i Heim og Hitra.

Dette betyr at Orkland vil bli en kommune på rundt 18 000 innbyggere.