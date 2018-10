19 km pølse

Orkdal

Bensinstasjoner var allerede da serveringssteder fremfor servicestasjoner. Også de dagers trafikanter hadde behov for etterfylling av bensin, og mat.

Av all mat som ble solgt over disk, var pølser det desidert mest populære. Vebjørg Sandvik og Tale Kolset ved Bårdshaug Bilsenter, tidligere Bårdshaug Shell, innrømte at det aller meste av arbeidsdagen gikk med til å servere pølser og å slå inn bensin.

Brus og røyk

— Foruten pølser, kjøper folk mest brus og røyk. Pizza har tatt seg opp etter hvert, og spesielt hvis vi har tilbud. Men pølser blir det utrolig mye av, kunne Sandvik og Kolset fortelle til STs utskremte.

De to blide damene innrømte at de aldri noen gang hadde skiftet en lyspære på en bil. Til deres forsvar skulle det sies at god gammeldags service, som å skifte lyspære ikke lenger var hverdagskost på noen bensinstasjoner.

På moderne biler var – og er – pæreskift uansett ikke nødvendigvis noen enkel affære. Og det varierte veldig fra bil til bil.

— Men at det finnes kunder som savner slik service. Det får vi stadig tilbakemeldinger på, fortalte Vebjørg Sandvik og Tale Kolset.

10 500 kg pølse

Pølseleverandøren til Bårdshaug Bilsenter kunne i 2004 opplyse at totalt ble 10 500 kilo pølse levert i 2003. Hvor mange pølser blir det, lurer du kanskje på?

Vel, på den tiden hadde de fem forskjellige pølsesorter i menyen. Ei gjennomsnitts grillpølse er tjue centimeter lang. Med en totallengde på nitten kilometer, skulle det bli røft anslått 38 millioner pølser. Og det var salget på ÉN av bensinstasjonene i Orkdal.