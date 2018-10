Biancas brev gav håp

Orkdal

Amnesty-medlem Bianca Melby hadde noe hun gjerne ville fortelle ham.

For i Egypt satt det nemlig en sakfører i «administrativ forvaring» på niende året. Hassan al-Gharbaui Shakhata var i 1989 innblanda i demonstrasjoner i Kairo, men ble frikjent av retten. Likevel satt han fortsatt i fengsel i 2004, og var visst i dårlig forfatning. Amnesty International engasjerte seg for å få satt ham fri.

Storkarer

Folloeleven Bianca Melby hadde vært Amnesty-medlem i to år, og hver måned skrev hun brev til storkarer som Mubarak og andre statsoverhoder som hadde svin på skogen når det gjaldt menneskerettigheter. Vilkårlige fengslinger, tortur, politiske drap, og forsvinninger skjedde i stadig større omfang, trass i at FNs menneskerettighetserklæring fylte femti år i 2004.

Amnesty jobbet i 2004 i 150 land over hele verden, mange av dem diktaturstater. Amnesty var også til stede og registrerte og rapporterte overgrep, og hjalp folk som led under slike forhold. Brevaksjoner var også en viktig arbeidsform for organisasjonen.

Et brev

— Et brev er ganske lite, sa Bianca Melby beskjedent. Hun prøvde å formulere om standardbrevene Amnesty hadde laget, slik at budskapet ble mer personlig for de myndighetspersonene som skulle lese dem. Tre slike brev skrev hun hver måned.

— Når vi har det så bra i Norge, så går det an å gjøre noe for å hjelpe andre, sa Bianca Melby. Og det viste seg at disse månedskampanjene hjalp. Ofrene ble ikke glemt, og av og til kunne Bianca lese i bladet fra Amnesty om at noen ble løslatt.

— Ytringsfriheten, retten til å si det du mener, er noe å slåss for, og menneskerettighetene må være like for alle, samme hvor vi bor, mente Melby.

TV-aksjonen

I oktober 2004 satt Bianca Melby i aksjonsledelsen for TV-aksjonen i Orkdal. Inntektene skulle gå til Amnesty International Norge. Sist det var TV-innsamling til Amnesty, i 1984, ble det samlet inn 75 millioner kroner som blant annet gikk til menneskerettighetsprosjekter og til å gi juridisk og medisinsk bistand til ofre for overgrep.

I 2004 var målet å samle inn et betydelig høyere beløp. Midlene fra TV-aksjonen ville Amnesty bruke til å øke nærværet og få større slagkraft i arbeidet for ufri og mishandlede mennesker over hele verden. De ville blant annet forebygge overgrep ved å bygge opp kunnskap og handlekraft hos dem det rammet.