- Vil at publikum skal varsle hvis de ser noe mistenkelig

Orkdal

Torsdag 1. november foregår det en storstilt, nasjonal helseøvelse i Orkdal. Både kommunale helsetjenester, sykehus, politi, brann- og redningstjeneste, frivillige organisasjoner, Forsvaret og NATO deltar i den nasjonale helseøvelsen (se faktaboks) denne dagen.

Målet er å teste samarbeidet mellom sivile og militære helsetjenester, enten det gjelder soldater eller sivile personer.

Ambulanser, politibiler og brannbiler med blålys og sirener kjører i skytteltrafikk. I lufta henger helikoptre. Veier stenges, og skadde og sårede roper om hjelp. Slik kan innbyggere i kommunen oppleve denne dagen. Alt vil foregå på dagtid, og er et samarbeid mellom kommunen og St. Olavs hospital.

Øvelsen vil foregå på et område fra Orkanger havn i nord til Fannrem i sør. Helseøvelsen er ikke en del av Nato-øvelsen som nå pågår i Norge, men timinga er god for å gjennomføre en sånn øvelse nå når det er så mye militært personell her.

Det vil skje to store hendelser, samt trolig noen mindre hendelser. Et titalls ambulanser (både militære og sivile) samt flere helikoptre vil være involvert.

- Det er en fullskalaøvelse, og det blir veldig realistisk, sier Arnt Tronvoll, beredskapsleder i Orkdal kommune.

Politiet er også sterkt involvert i helseøvelsen. Samtidig må også politiet ta hensyn til faren for spionasje under Nato-øvelsen Trident Juncture. Og på torsdag skal alt som kryper og går av nødetater i aksjon - det kan være interessant for utenlandske makter.

- Det er klart vi har økt fokus på dette med etterretning under en så stor militærøvelse som det er snakk om her. Patruljene har fått instruks om å være ekstra årvåkne om de skulle bli vitne til spesiell og mistenkelig atferd. Vi ber også publikum om å melde fra om de observerer noe uvanlig og mistenkelig, slik at vi eventuelt kan få sjekket det opp, sa lensmann Tor Kristian Haugan i Orkdal til ST i starten av denne måneden.

Randi Fagerholt ved lensmannskontoret i Orkdal sier at de ikke tar spesielle hensyn knyttet til helseøvelsen denne uka.

- Vi er ekstra oppmerksomme både før, under og etter Nato-øvelsen, og det gjelder også dagen hvor helseøvelsen pågår, sier hun.

Å være ekstra oppmerksom betyr i dette tilfellet blant annet å stoppe utenlanske biler og folk for å kartlegge litt ekstra hvorfor de er i området akkurat nå-

- Har dere stoppet noen siden Nato-øvelsen startet?

- Ja, det har vi. Vi har gjort noen undersøkelser, men det har ikke resultert i konkrete hendelser, sier hun.

- Vil dere fortsatt at publikum skal varsle dersom de ser noe mistenkelig?

- Ja, det er viktig! Nato-øvelsen pågår fram til søndag 18. november. Men det vil være militær aktivitet i området ei god stund etter det også, blant annet med transport av materiell. Så vi ber folk følge med, sier Fagerholt.

Slik vil du merke øvelsen:

* Skudd, eksplosjoner, rop og skrik vil kunne høres.

* Militært personell og andre sentrale aktører vil være godt synlig.

* Økt ambulanseaktivitet. Ambulanser i øving vil kjøre ordinær utrykning og benytte lyd, lys og økt hastighet.

* Militære ambulanser som kjører utrykning til St. Olavs hospital i Trondheim.

* Økt helikoptertrafikk, og mulig ankomst av flere helikopter til samme tid, hvor bare ett får lande av gangen.

* Synlige vektere som kontrollerer trafikk og inngangspartier på bygninger.

* Veier kan bli stengt for kortere eller lengre tidsrom.

* Det påregnes økt aktivitet ved kommunens legesentre og ved St. Olavs hospital avdeling Orkdal.

* Synlige markører/skuespillere som er svært realistisk skadesminket.