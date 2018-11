VM-gull var målet

Orkdal

– Ja, jeg er spent før jeg kommer på snø. Det er når du får snø under skiene du kjenner om det stemmer, fortalte Roar til ST en november dag i 2004.

Han beskrev vinteren året før som eventyrlig. Endelig, etter ti år på landslaget, fikk han sitt store gjennombrudd. Roar ble verdensmester i skiflyging både individuelt og på lag. Han vant sju verdenscuprenn – og ble sammenlagt nummer to – fattige ti poeng bak vinneren Janne Ahonen.

Suksessen i hoppbakken ga også en økonomisk gevinst. Etter å ha levd magert i mange år, tjente han sist vinter 1,5 million kroner i premiepenger.

Den høsten var han sulten på mer suksess, og gledet seg til verdenscupen skulle brake løs i Kusamo i Finland 26. og 27. november. Helga etter sto Granåsen for tur – hvor han også vant rennet året før.

Men først handlet det om å komme på snø. Planen var at landslaget skulle samles på snø på Lillehammer mandagen etter. Men det så dårlig ut. Værmeldinga lovet fem plussgrader de nærmeste dagene, og slikt ville det ikke bli snø av.

– Det ser dårlig ut ellers i Europa også. Også nord i Finland er det mildt. Så her gjelder det å være tålmodig og vente, sa han.

– Hvor viktig er det å hoppe på snø før åpningsrennene i Kusamo? lurte journalisten på.

– Det er viktig å ha lagt bak seg noen snøhopp. Men om det ikke kommer snø i Europa, er det jo likt for alle.

Oppkjøringa gikk litt opp og ned, men de siste samlingene i Tyskland, Østerrike og Italia hadde gått veldig bra. Etter fjorårets triumfer var han bare enda mer motivert foran en ny sesong.

– Jeg vet jeg kan vinne hopprenn. Jeg har selvtillit. Derfor er det artigere å trene. Samtidig gir det meg roen i stressa situasjoner, fortalte han til ST.

Han hadde terpet små detaljer for å utvikle seg videre. Samtidig hadde han trent litt annerledes på øvelser innen spenst og teknikk. Landslaget hadde også trent mer vekter for å holde en hel sesong.

VM i Oberstdorf var sesongens store mål. Roar gikk for gull. Samtidig hoppet han for å vinne verdenscupen sammenlagt, og da telte bare stabil, bra hopping gjennom hele vinteren. Året før opplevde han en nedtur under Hoppuka, ellers ble sesongen en eneste lang opptur.

Markedsverdien hans hadde steget betraktelig det siste året. Men fremdeles var han mye større stjerne ute i Europa enn her hjemme. Spesielt i Polen og Tyskland hvor hoppsporten var stor. I Polen satt halvparten av innbyggerne klistret foran TV-skjermen hver gang det var hopprenn.

– Du får ikke gå særlig i fred om du går på gata i Polen og Tyskland. Men vi har lært oss noen triks – som å gå uten sponsorklær, smilte en forventningsfull orkdaling før sirkuset braket løs.