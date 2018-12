Orkdal

Torsdag ble fire veteraner hos Orkel AS feiret.

Per Roar Volløyhaug, Sigmund Løfshus, Morten Moe og Jarl Gjønnes kan se tilbake på til sammen 160 år i Orkel AS' tjeneste, og de fire ble hedret for å ha vært ved bedriften i 40 år sammenhengende.

Foruten diplom og gode ord, vanket det lunsj, kake, blomster og gavedryss.

Den stabile arbeidskraften er en viktig årsak til at Orkel har greid å hevde seg i toppen, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.