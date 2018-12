— Det er helt for jævlig

Orkdal

Det ble lagt ned en stor innsats fra frivillige lag og organisasjoner i forbindelse med julegallaen den 22. november. Uten innsatsen fra disse, ville det ikke kunne vært arrangert noen galla.

Både fotballgruppa og handballgruppa i Orkanger Idrettsforening (OIF) var blant dem som stilte opp for å tjene penger til klubbkassen.

De hadde fått lovnad om 100 kroner per dugnadstime fra Gastro Event, og et stort antall idrettsungdom, idrettsledere, og foreldre la ned et stort antall timer i Orklahallen, både før, under, og etter arrangementet.

Hele natta

Mary Moldjord var lagleder for jenter 15 i OIF. Hun fikk med seg rundt 40 jenter og foreldre til ulike arbeidsoppgaver i Orklahallen i forbindelse med gallaen.

— Fredag kveld sto jentene på som bare det. De pusset bestikk til 2400 personer og dekket bord til 1940 personer i storhallen. Lørdag hjalp de som var over 16 år til under selve arrangementet, og sto på hele natta. Og søndag morgen var jenter og foreldre på plass klokka 06.00 for å vaske og rydde, fortalte Moldjord.

Dette skulle de få 20 000 kroner for. jenteplaget planla å reise på cup i Danmark til sommeren, og hadde behov for å tjene penger. De tvilte på om de noensinne ville se snurten av pengene de hadde arbeidet for.

— Det er så fortvilt når man engasjerer folk på fritida for at ungene skal komme på tur. Så skal vi bli lurt på dette viset. Det er helt tragisk. Vi er meget skuffa og synes det er ekkelt at jeg har engasjert en velvillig foreldregruppe til noe som er blitt en slik fadese. Jeg har aldri opplevd maken, sa en opprørt lagleder.

For fotballavdelinga ville det være et enda større tap dersom det ikke kom oppgjør fra Gastro Event.

56 000 kroner

Etter det ST kjente til, hadde fotballgruppa i OIF lagt ned arbeid for 56 000 kroner. Dette var penger som var tenkt å bøte på fadesen fra sist det var galla i Orklahallen, og fotballgruppa ble stående igjen med et stort underskudd på grunn av dårlig billettsalg.

Eystein Løkken i OIF fotball ville ikke kommentere saken før man visste mer om hva som ville skje med oppgjøret fra Gastro Event.