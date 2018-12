Nå blir det julemarked

Orkdal

Det er blant ingrediensene når Orkanger sentrumsforening inviterer til julemarked på Torget lørdag.

Ved en misforståelse kom ST i skade for å skrive at årets julemarked på Torget skulle avholdes forrige lørdag, noe som viste seg å være feil. Men førstkommende lørdag er det endelig duket for årets marked, med julestemning og masse folk.

Markedet kan skilte med hele 27 lokale utstillere og småskalaprodusenter, som vil tilby alt fra kaker, fiskeprodukter, lefser og godteri, til strikkevarer, julenisser og juletre, for å nevne noe.

Samtidig åpner utstillinga av pepperkakebyen 2018 hos Nr 66, og på ettermiddagen blir det premiering av «husbyggerne».

- I tilleg til at sentrumsnissen kommer, så blir det underholdning av elever ved barneskolen, skriver sentrumsforeninga i ei pressemelding.