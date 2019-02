Ivrige lesere besøkte avisa

Orkdal

Tirsdag 30. januar var det klasse 3B fra Grøtte skole i Orkdal som tok turen til avishuset sammen med klassestyrer Oddrun Skjølberg. Onsdag var det klasse 3A sin tur sammen med klassestyrer Randi Rindal.

Utgangspunktet for besøket og for å gjøre seg kjent med en avisbedrift var at tredjeklassene på Grøtte skole i uke 4 var med på det såkalte prosjektet Avis i skolen. Et landsomfattende prosjekt.

I prosjektuka skulle alle påmeldte skoleklasser arbeide med tilsendte arbeidshefter, og med lokalavisene som de fikk tilsendt hver dag hele uka.

Avis i skolen konsentrerte seg i uke 4 i 2001 om både tredjeklassinger og tiendeklassinger omkring i hele landet. I nedslagsfeltet til avisa Sør-Trøndelag var det neste 20 skoleklasser som fikk tilsendt avisene hver utgivelsesdag i prosjektuka.

Da skulle det bare mangle om ikke de iherdige avisstudentene skulle få oppleve hvordan en avisbedrift fungerte i praksis. Da klassene var på besøk fikk de først en orientering om selve avisproduktet, pluss at de fikk være med på å lage en artikkel og ta bilde til artikkelen. Videre gikk turen til desken og setteriet (ebgrep som elevene ble godt kjent med), før besøket ble avsluttet med ovisning i trykkeriet (ST-Trykk).

Klasse 3B ved Grøtte skole på Fannrem hadde Oddrun skjølberg som klassestyrer, og følgende elever: Ola Aunemo Asphjell, Ove Bakkli, Margrete By, Vegard Eilertsen, Malin Ødyn Grefstad, Linda Mjøen Grøset, Steffen Haugen, Ronja-Merethe Kjelstad, Lars Erik Kvaale, Karen Eriksen Kvåle, Bernt Alsethaug Minde, Thomas Evjen Rygh, Øystein H. Skjellfjord, Hilde Solhus, Eirin Øien Sørgjerd, Wenche Torjuul, og Silje Solem Wilhelmsen.

Klasse 3A hadde Randi Rindal som klassestyrer, og følgende elever: Hanne Marie Eklid, Emil Blomli Folvik, Mona Fossum, Vidar Greistad, Stian Høston, Ola Lie, Helene Øyangen Lindberg, Torill Melbye, Ida Marie Nordeide, Eirik Reiten, Lars Martin Rekstad, Atle Simonsen Revhaug, Eirik Selvnes, Håkon Selvnes, Johnny Sivertsen, Andrea Øiahals Slungård, Amanda Westrum Van Til, og Siv Solem Wilhelmsen.